شاهد الان .. أحمد فهمي: هذا الفنان السبب الرئيسى لانتشار كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 19 مارس 2020 11:21 مساءً - سخر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على إنستجرام، من صديقه الفنان بيومي فؤاد، بسبب فيروس كورونا.

نشر فهمي عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة للفنان بيومي فؤاد، وكتب قائلا: “إنه لم يرغب في التحدث في هذا الموضوع، لكنه يرى أن أخطر شيء في أزمة كورونا هو بيومي فؤاد”.

أوضح فهمي في منشوره الساخر، أن فؤاد هو أسهل طريق لنشر الفيروس لأنه يتنقل بين أكثر من موقع تصوير في اليوم الواحد، مطالبا الجميع بالابتعاد عنه لأن الوقاية خير من العلاج.