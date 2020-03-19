اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب





""الخليج 365"" من بيروت: شارك الفنان اللبناني جوزيف عطية لقطات من أجواء التزامه بالحجر المنزلي بفيديو عبر حسابه الخاص على "إنستغرام". فأطل وهو يدندن ويفنّي بمزيجٍ بين أغنية Ne me quitte pas للفنان البلجيكي Jacques Brel وأغنية أتحدى العالم للفنان التونسي صابر الرباعي. وكتب معلّقاً: “قد تحصل المفاجآت خلال الحجر المنزلي. بدأت أغني باللغة الفرنسية”. مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف عطية يغنّي بالفرنسية في الحجر المنزلي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.