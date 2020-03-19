شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مشاهدات أولى حلقات الموسم الجديد لـWestworld بعد توقفه عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل الدراما الحائز على جائزة إيمى Westworld، عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم الثانى من العمل، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، عند مقارنة بداية بث الحلقة الأولى من المسلسل فى تمام الساعة الـ9 مساء، التى طرحت تحت اسم "Parce Domine"، حققت مشاهدات وصلت إلى 901000 مشاهد، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 57%، 2.1 مليون مشاهد، عن الحلقة الأولى من الموسم الثانى، التى طرحت فى 22 أبريل من عام 2018.

وبالرغم من انخفاض عدد المشاهدات للحلقة الأولى من الموسم الثالث من Westworld إلا أنه حصد تقييمات مرتفعة على موقع imdb، وصلن إلى 8.7.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام، أن الموسم الجديد، قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.