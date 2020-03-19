شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: سائق الفلوكة في أسوان كان يبكى بعد انتهاء تصوير "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صلاح حسنى، أن موضوع مسلسل " ختم النمر" كل يتناول قضية "الآثار"، وهى فكرة كانت تزعجني للغاية من الصغر، وهو تهريب اُثار بلدى إلى الخارج، وخلال جلسات العمل مع المخرج أحمد سمير فرج المخرج ، والمؤلف محمد عبد المعطى، اتفقنا عن أن تناول تلك القضية يجب أن تكون بالطريقة المصرية، خصوصا تهريب الاثار مقابل الفلوس.

وقال حسنى من خلال برنامج "كل يوم" أن فريق العمل حاول جاهداً أن يظهر معالم "اسوان" كبلد وشعب وطبيعة، خاصة أن "حدوتة المسلسل تم بناؤها على أسوان، حيث يتناول المسلسل قصة شاب عاش في تلك المدينة مع ابويه.

وأشار حسنى، عندما بدأ التصوير في أسوان، حدثت ألفه شديدة بين الجمهور وبين الممثلين، وهو ما جعل هناك تفاعل شديد بينالجمهور والمسلسل بوجه عام، لافتا إلى أنه كان يبكى عندما انهى التصوير هناك، حتى سائق الفلوكة التي استخدمها صناع العمل في التصوير كان يبكى بعد انتهاء التصوير، وهو شيء انسانى ورائع.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.