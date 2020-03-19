شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: أعمال تصوير مسلسلات رمضان لم تتوقف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تردد حول إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحا، أن تصوير المسلسلات يسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وأوضح "زكي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن النقابة قامت بالتنسيق مع جهات الانتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ونصحنا بعدم تصوير مشاهد المجاميع والسفر للتصوير في مناطق بعيدة، كذلك طالبنا بتعقيم مناطق التصوير والعاملين.

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وعن التحضير لأعمال درامية أو سينمائية عن فيروس كورونا، أكد نقيب المهن التمثيلية أن الحديث عن هذا الشأن سابق لأوانه.