شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان كورونا.. أوعوا تزورونا".. بدرية طلبة تدعو جمهورها للبقاء بالمنزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقتها الكوميدية، طالبت الفنانة بدرية طلبة جمهورها البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا، كما دعت الى ضرورة التضامن الاجتماعى بين أفراد المجتمع قبل دخول شهر رمضان وفى ظل تلك الظروف وخاصة أن الكثير من العاملين لا يستطيعون الذهاب على أعمالهم.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة، "فيديو" عبر حسابها بموقع انستجرام، بضرورة وقف الزيارات بين الأسرة وبعضها لمنع انتشار فيروس كورونا، وضرورة أن يلتزم كل شخص بيته، قائلة:"عشان ما ينتشرش فيروس كورونا.. أوعوا تيجو تزورونا ولا نزركم ولا نعرف بعض الفترة ده.. كل واحد يلتزم بيته.. أقعدوا في البيت إلهى تنستروا".

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وشددت "بدرية "على ضرورة القيام بأعمال الخير خلال تلك الفترة لأن هناك العديد من العاملين يتقاضون رواتبهم باليومية، وعدم انتظار شهر رمضان، قائلة : أعملوا أي حاجة في البيت.. انا قعدة مع أحفادى.. ياريت نبص لبعض دلوقتى ومانستناش شهر رمضان من دلوقتى فيه ناس شغاله باليومية والحال واقف والكل قاعد في البيت".



بدرية طلبة

يشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة انضمت لفريق عمل مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل ، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بدرية بمحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "نسر الصعيد"، ومن المقرر أن تجسد بدرية دوراً محورياً فى الأحداث .

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، غادة عادل، أحمد زاهر، روجنيا، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى، إخراج محمد سامى .