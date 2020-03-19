شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: هشام عباس السبب فى جوازى من شريك حياتى بعد ما رفضته 4 سنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة جنات، زواجى لم يكن سريعا بالشكل الذى يتخيله الناس، لأنى أعرف محمد زوجى منذ 4 سنوات لأنه كان جارى بنفس العمارة، وعمل خطة معينة وجه فى مرة قالى إن فى مشكلة فى العمارة وعاوز رقمى فأعطته بحكم الجيرة.

وتابعت جنات فى لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى خلال برنامج "معكم" والذى يذاع على قناة "سى بى سى": كلمنى مرتين وسألنى هل لديكى مشكلة تتجوزى وتقعدى فى مصر، فقلتله لا عادى، بس مكنتش وقتها بفكر في الجواز، وكنت كمان شايفة مستحيل أن تحدث علاقة حب بيننا لأن وقتها كان عندى فكرة معينة إن لو محصلش الحب من أول نظرة يبقى عمره ما هيحصل أبدا".

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وأضافت، "أتصل بيا فى المرة الثالثة وعرض عليا الزواج، ورفضت واعتذرت له، لأنى أحب أكون واضحة ومضحكش على حد بالذات فى موضوع الإرتباط، لكن الفضل كله فى إرتباطنا هو صديقنا المطرب هشام عباس هو اللى قرب بيننا.

وأوضحت جنات، لما رفضت الزواج به فضل يدور على أى شخص يكون قريب منى وكلم ناس كتير منهم أيمن بهجت قمر وغادة عبد الرازق، وفى الآخر اكتشف أن هشام عباس قريب منى، وكلمنى بالفعل وطلب منى أرد عليه فقلتله لو رديت هاقوله أنت متنفعش.

واستكملت، ظل هشام عباس 4 سنوات يقنعنى، حتى قربنا من بعض كأصدقاء وبعد 4 شهور تزوجنا ومش عارفة حصل إزاى كده، ولكنى اكتشفت أنه بجد أحسن زوج في الدنيا، وأنا عشان كده بنصح كل البنات لازم تدى فرصة وتعرف الشخص كويس، وبشكر ربنا أنه كان نصيبى وبقوله أنا بحبك جدا، واختتمت بإهدائه أغنية "اسمع كلامى".

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎.‎