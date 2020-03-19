شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يوجه الشكر لـ"سينرجى" على نجاح "ختم النمر" ومفاجأة بـ"الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد صلاح حسنى الشكر والتقدير لشركة "سينرجى" المنتجة لمسلسله "ختم النمر"، الذى انتهى عرضه أمس، كما وجه حسنى الشكر لرجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الأعلامية، على حرصه الشديد على تقديم اعمالا تليق بالشعب المصرى، كذلك شكر مدير عام سينرجى حسام شوقى على النجاح الذى ناله المسلسل وعن تفانيه في العمل من أجل ظهور عملا درامياً يحترم عقلية المشاهد.

وقال حسنى أنه سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذى حقق المسلسل من خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة"، مشيرا إلى أنه سيكون تحتن ظن الجمهور في المقام الأول، خاصة انه يجتهد من أجل غسعاد الناس، وتقديم أعمالا تليق بهم، لافتا إلى أنه يصور حالياً مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، في دوراً مختلفاً سيكون مفاجأة للجميع، خاصة أنه يحب أن يقدم كل ما هو مختلف .

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.