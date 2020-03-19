شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان Bonnaroo للموسيقى في إنجلترا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع variety عن تأجيل مهرجان Bonnaroo للموسيقى في مانشستر ، تينيسي بإنجلترا وذلك، بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا.

وكان المهرجان من المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 14 يونيو وتم تأجيل موعد انعقاده إلى الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر.

وفي سياق متصل تقرر إلغاء مهرجان Glastonbury وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وهى النسخة الخمسين للمهرجان، وكان من المقرر إقامتها فى 24 حتى 28 يونيو المقبل، وجاء الخبر بمثابة صدمة للكثير من محبى وعشاقى الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار، وتم تأجيل الدورة الخمسين للحدث الموسيقى الضخم حتى يونيو 2021.

Advertisements

وكان من المقرر أن يشارك بفعاليات Glastonbury Festival لعام 2020 في إنجلترا عدد كبير من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم الذين يملكون شعبية كبيرة، ومن أبرزهم النجمة العالمية تايلور سويفت، والنجم الشهير بول مكارتنى، كذذلك كان من المقرر أن يشارك بالفعاليات النجم العالمى كندريك لامار، وغيرهم الكثيرين من نجوم الغناء.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.