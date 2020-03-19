شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان عن المهرجانات: يعنى إيه بيكا وازاى أسمع واحد اسمه شاكوش؟فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير محمد سلطان إنه لا يعرف أغانى المهرجانات ولا يسمعها، مؤكدا أنه لا يسمع إلا كل ماهو راق وجميل، وأجاب الموسيقار الكبير الذى وضع ألحان العديد من أغانى الزمن الجميل لعدد من كبار المطربين أهمهم زوجته الفنانة الراحلة فايزة أحمد حين سألناه إن كان يسمع أغانى المهرجانات، متعجباً:" اللى هى إيه، أنا مابسمعش الحاجات دى وأول ما اسمع حاجة منها فى الراديو باقفله".

وقال سلطان باندهاش حين سألناه عن حمو بيكا وشاكوش:" انا مالى ومال الحاجات دى أسمعهم ليه"، فأشرنا إلى الضجة التى صنعها كل منهما وأعداد المتابعين والمستمعين لأغانيهما.

وتابع :" وأنا مالى أسمعهم ليه، ما هو لو واحد قتل قتيل هيعمل ضجة، لكن فى النهاية هو قاتل، واللى بيعمل أغانى زى الزفت وصوته زى الزفت زيه زى القاتل بيخرب الدنيا وبيبوظ ذوق الناس".

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وأضاف خلال حوار ننشره قريبا كاملا على صفحات الخليج 365 :"دى حتى أسماءهم غريبة، إزاى أسمع واحد اسمه شاكوش، وحمو بيكا ازاى يعنى".

وعما إذا كان سمع أغنية حمو بيكا شقلطونى فى بحر بيرة، أجاب غاضبا:" مااسمعتش وماحبش اسمع ولا أحب حد يقول الكلام ده قدامى، دى حاجات تسيئ لنا وللفن، أنا أحب كل ماهو راقى وجميل وشيك، إن الله جميل يحب الجمال، ولو فى كتير بيسمعوهم ماليش دعوة إن شالله الكرة الأرضية تسمعهم ده مش مقياس".

جدير بالذكر ان الموسيقار محمد سلطان بدأ حياته الفنية ممثلا وبطلا فى عدد من الأفلام ومنها عائلة زيزى، من غير ميعاد، دنيا البنات، الباحثة عن الحب ، وغيرها، ثم غلبه حب التلحين فوضع ألحان العديد من الأغانى لنجوم الزمن الجميل ومنهم الفنانة فايزة أحمد ، ومن هذه الألحان " بكرة تعرف، مال عليا مال، غريب يازمان، وغيرها، كما لحن لسعاد محمد وأصالة وسميرة سعيد وميادة الحناوى ، واكتشف عدد من نجوم الطرب ومنهم هانى شاكر ونادية مصطفى ومحمد ثروت ومدحت صالح.