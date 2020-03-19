شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "حكايات بنات": أتوقع زيادة نسب المشاهدة رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الجناينى منتج مسلسل "حكايات بنات"، إن قاعدة الترفيه العالمية تؤكد أن وقت مثل الذى نعيشه بسبب أزمة كورونا تزيد نسب المشاهدة فيه جدا، وأتمنى ظهور العقار المعالج سريعا وانحسار هذا الوباء القاتل لكننى أتوقع زيادة نسب المشاهدة.

وعن عرضه خارج رمضان، أكد الجناينى أنه لا يرغب فى عرض العمل فى رمضان، قائلا: أحب تقديم أعمال قصيرة أو أعمال بطريقة "حكايات بنات" لكن ربما أقدم مستقبلا عملا فى رمضان .

وأوضح الجنانينى أن مسلسل "حكايات بنات" من أكثر الأعمال المفضلة ومنذ أول جزء هدفنا أن نصل فيها لعشرة أجزاء وربما أكثر، وهو عمل ناجح فى كل أجزائه والحمد لله هو المسلسل الوحيد الذى يتحدث ويعبر عن حكايات وقصص الشريحة العمرية الممتدة بين 15 وحتى 30 عاما.

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مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين لعرضهما قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.