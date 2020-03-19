شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين صفر.. التونسيون يواجهون مرارة حظر تجوال كورونا بالرقص الشرقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الراقصة التونسية نرمين صفر مؤشرات البحث على جوجل، بعد تقدمها رقصة الكورونا "لايف" من خلال صفحتها على الفيس بوك، بعد أن وعدت التونسيين بقديم رقصات كل ليلة، تزامنا مع حظر التجوال المفروض من أجل تشجعيهم على البقاء في المنزل والتقليل من الاختلاط .

ونقلا عن قناة التاسعة التونسية فإن نرمين صفر حقّقت نسب مشاهدة مرتفع. تجاوزت آلاف المرات نسبة مشاهدة خطاب رئيس الجمهورية. إذ يتابعها كل ليلة حوالى 100 ألف تونسى.

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وخرجت الراقصة التونسية فى فيديوهات لايف وهى ترتدى "كمامة" طبية وبدلة رقص مكشوفة الصدر والساقين، وهى ترقص على أغنيات شعبية مصرية أبرزها "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش، وسط تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إذ حازت فيديوهات الراقصة التونسية على نسبة مشاهدات عالية.

ويحسب تقرير لصحيفة تونسية فإن أكثر من 30 ألف مواطن تونسى شاهدوا البث المباشر لنرمين صفر، بالغناء مقابل 14 ألف مشاهدة لبيان رئاسة الجمهورية التونسى الذى أعلن فيه فرض حظر التجوال.

نرمين سبق لها أن جذبت الانتباه من خلال إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية ورقصت بملابس السباحة حاملة العلم التونسي تزامنا مع عيد الجمهورية، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية في كل مرة.