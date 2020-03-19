شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الحلقة الأخيرة من مسلسل "بنت القبايل" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذيع قناة الحياة غدا الجمعة، الحلقة الأخيرة من مسلسل "بنت القبايل" على شاشة قناة الحياة الساعة التاسعة مساء، بعد عرض 45 حلقة على مدار الأيام الماضية.

وانتهى يوم 15 مارس الجارى المخرج حسنى صالح من تصوير آخر مشاهد مسلسل " بنت القبايل " باستديو الجابري، حيث استمر تصوير العمل بالتزامن مع عرض حلقاته على شاشة قناة الحياة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعي، حيث يمزج بين الخيال والواقع، ويدور حول صراع بين طبقات مختلفة بالعادات والأعراف، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة أبرزها الأخلاق، وتدور أحداثه فى الصعيد.

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المسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح، وبطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منه الفضالي، مدحت تيخا ، سميرة عبد العزيز ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، محمود الجابرى ، ياسمين على ، إنعام الجرتلى ، مفيد عاشور ، ياسمين جمال ، فاطمة محمد على ، مازن الغرباوى ، محمد الدقاق ، رضوى الشريف .

الجدير بالذكر أن المخرج حسنى صالح تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير سينمائى ، وبدأ مشواره كمدير تصوير عام 1982، وشارك فى أعمال أخرجها إسماعيل عبد الحافظ ، وظل حلم الإخراج يراوده، كما عمل كمدير إنتاج فنى فى شركة الجابرى وشارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية الكبرى ، ومنها مسلسل «عمرو بن العاص» الذى جمعه بالفنان نور الشريف وصارت بينهما علاقة قوية لدرجة أن الشريف هو من رشحه لإخراج مسلسل الرحايا ، ومن أهم أعماله أيضا مسلسل "شيخ العرب همام " للفنان يحيى الفخرانى ، ومسلسل "وادى الملوك" لسمية الخشاب وصابرين ، ومسلسل "خلف الله " للفنان الراحل نور الشريف ، ومسلسل "الوسواس" لزينة وتيم حسن ، ومسلسل " خط ساخن " للفنان حسين فهمى .