شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تفجير السجن الأمريكى لتهريب طارق لطفى بمسلسل"القاهرة كابول".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان طارق لطفى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، داخل ديكور سجن أمريكي وتم بناؤه على الطريق الصحراوى، ليصور مشاهد السجن داخله، وننشر فيديو وصور من مشاهد تفجير السجن لمحاولة هروب طارق لطفى، حيث يجسد طارق لطفى شخصية إرهابى كبير يدعى الشيخ رمزي، ويعتمد المسلسل على شخصيتين أخريين هما: الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى ان آخر اعمال طارق لطفى مسلسل "بين عالمين" للمخرج احمد مدحت وتأليف أيمن مدحت، وشارك في بطولته كل من الفنانة لقاء الخميسى، وهشام سليم وحازم سمير وفرح، وامير صلاح واخرون، حيث دارت أحداثه حول صراع المال والسلطة، من خلال (مروان) الذي يمتلك شركة عقارات، الذي على الرغم من كونه ملتزم دينيًا إلا أنه يقدم المال ومصلحته في المقام الأول.

Advertisements