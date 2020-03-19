شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يقبل تحدى الخير من تريزيجيه ويتكفل بمصاريف 50 أسرة الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد فهمى ، قبوله تحدى محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، في إطار الدعوة التى أطلقها سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، قائلاً :"قبلت التحدى تريزيجيه.. قررت اتولى 50 آسرة نظرا للظروف الحالية".

نشر الفنان أحمد فهمى، "فيديو" عبر حسابه بموفع انستجرام، قائلاً :"أنا قبلت تحدى محمود تريزيجية، وسأتولى 50 أسرة الشهر الحالي وأتحدى أكرم حسنى وعلى ربيع وهشام ماجد وأحمد عزو كريم عبد العزيز وشيكو".

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يشار إلى أن محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، وافق على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، حيث التكفل بمصاريف 40 أسرة تضررت من وباء كورونا لمدة شهر، كما رشح كلا من حسام غالى وأحمد حجازى ووائل جمعة وأحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد فهمى وكريم فهمى وسيد معوض وحسين السيد.



أحمد فهمى

وقال سعد سمير، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة. وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد