شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يدخل على خط "تحدى الخير" ويتكفل بمصاريف 50 أسرة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان شيكو قبوله تحدى الفنان أحمد فهمى، ضمن مبادرة أطلقها سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

ظهر الفنان شيكو مرتديا كمامة، خلال فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، مشيرا إلى قبوله التكفل بـ 50 أسرة تضررت من التابعات الاقتصادية لفيروس كورونا والسيول خلال الفترة الماضية، قائلاً:" أنا قبلت التحدي يا فهمي و هتولي 50 أسرة الشهر دا...بتحدى هنا الزاهد، احمد السعدني، عمرو يوسف و رانيا يوسف".

يشار إلى أن الفنان أحمد فهمى، أعلن من خلال "فيديو" عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً :"أنا قبلت تحدى محمود تريزيجية، وسأتولى 50 أسرة الشهر الحالي وأتحدى أكرم حسنى وعلى ربيع وهشام ماجد وأحمد عزو كريم عبد العزيز وشيكو".

وكان محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، أعلن قبوله تحدى سعد سمير، كما رشح كلا من حسام غالى وأحمد حجازى ووائل جمعة وأحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد فهمى وكريم فهمى وسيد معوض وحسين السيد.

Advertisements

وقال سعد سمير، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة. وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.