شكرا لقرائتكم خبر عن خليكوا فى البيت.. دينا بتعجن بالمطبخ وتدعو الجمهور لاتباع إجراءات الوقاية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شجعت الفنانة الاستعراضية دينا، جمهورها البقاء في المنزل، تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقالت :" خليك في البيت.. عشان ولادنا وأهلنا وبلدنا والناس اللي بنحبهم من فضلكم خليكوا في البيت.. وإن شاء الله تعدي الأزمة على خير".

الفنانة دينا، ظهرت خلال قيامها بالعجن، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "بصوا بقى معايا يا جماعة لازم تقعدوا في البيت مش هزار.. وتعجنوا زى ما أنا بعجن كده... أهو البيت كله يستفيد بالأكل.. دراعاتك تقوى من العجن.. أسمعوا الكلام".

وفي وقت سابق، قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة المصرية قامت بجهود كبيرة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، مضيفا أن الوزارة تستجيب مباشرة فى حال اكتشفت شخص إيجابي للفيروس على أرضها، مضيفا أن سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى الصين جاء للاستفادة بخبرات الجانب الصينى لمواجهته الفيروس.





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وأضاف الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن سفر وزيرة الصحة المصرية إلى الصين، رسالة ونوع من الطمأنينة للجميع بأنه لا يوجد مجال للخوف مع الالتزام بالتعاليم الأساسية، مضيفا أنه تم إرسال بعثة طبية من قبل المنظمة إلى مصر قبل أقل من عام ولخصت البعثة فى تقريرها قوة النظام الصحى المصرى وامتلاكه أحد أقوى نظم الحجر الصحى على مستوى العالم.

وتابع الدكتور أمجد الخولى، إن مصر لديها أعلى إمكانيات الحجر الصحي، والقطاع الوقائى من أقوى القطاعات الوقائية على مستوى العالم، ولديه خبرات عديدة سابقة وهى خبرات مكتسبه من مختلف الأمراض، ولا يوجد مجال من تشكيك بقوة القطاع الصحى، مضيفا أنه ليس من العيب وجود حالة مرض فيروس كورونا بأى دولة، ولكن الأهم هو مواجهة الجهات المعنية للفيروس والقضاء عليه.