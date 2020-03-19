بشكل رسمي.. تأجيل مهرجان "كان" السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، تأجيل المهرجان، نظرا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في الموقع الرسمي للمهرجان: "نظرا للحالة الصحية والتطورات التي تشهدها فرنسا والعالم، فلا يمكن إقامة مهرجان كان في الموعد المحدد من 12 لـ23 مايو المقبل".

ولم تحدد إدارة المهرجان موعدا جديدا له، ولكن جاء في البيان أنهم يدرسون عددا من الاحتمالات منها بحث مواعيد جديدة في نهاية شهر يونيو المقبل.