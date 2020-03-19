أحمد فهمي يتكفل بـ50 أسرة.. ويعلن تحديه هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يعلن به تكفله بـ50 أسرة هذا الشهر. وقال فهمي في الفيديو: "أنا قبلت تحدي محمود تريزيجيه وهتولى 50 أسرة الشهر دا، وبتحدي أكرم حسني وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وهشام ماجد وشيكو وعلي ربيع". تحدي الخير هو تحدي التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، وشارك فيه عدد من الفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير.

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