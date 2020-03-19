فيديو قديم| شكري سرحان: والدي وقف ضدي بسبب التمثيل ونمت بالجامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا الشهر من كل عام، يحتفل الجمهور بميلاد واحد من أشهر فناني زمن الفن الجميل، كما يحييون ذكرى رحيله، إذ أنه من مواليد 13 مارس عام 1925، ورحل عن عالمنا يوم 19 من الشهر نفسه عام 1997، هو "ابن النيل"، "إمام" في "شباب امرأة"، "علي" في "رد قلبي"، الفنان الراحل شكري سرحان.

في حوار نادر تحدث شكري مع الفنانة صفاء أبو السعود، عن بداياته، وعنها قال:

- اسمي الحقيقي محمد شكري الحسيني سرحان.

- ولدت في الإسكندرية لكن أصولي تعود إلى محافظة الشرقية.

- النشأة الريفية طبعتني من صغري بسلوكيات معينة، فمن وأنا عمري ست سنوات كنت بدخل جامع القرية، وفي الشتاء أثناء الدراسة كنت أحب أروح الجامع اللي بيقرا فيه الشيخ محمد رفعت يصلي الجمعة.

- والدي أزهري، وتخرجت ضمن طلاب الدفعة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- لما جيت ادخل المعهد والدي وقف ضدي وقفة خطيرة، وصمم لو دخلت المعهد أسيب البيت، قلتله ده معهد عالي تبع الحكومة لكن هو صمم.

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- سبت البيت 3 أيام كنت بنام في جامع السيدة زينب، لحد ما أمي غضبت وبعتت جابت أبوها الله يرحمه، وضغطوا على والدي وقالوله هو حر، وسابني ادرس ورجعت البيت.

- مرت السنين حرصت من اول خطوة على اني لا أحيد عن النشأة اللي نشأتها.

- دفعتي في المعهد ضمت: فريد شوقي وصلاح منصور وحمدي غيث وعبدالرحيم الزرقاني ونبيل الألفي وعمر الحريري وصلاح أخويا ومحمد السبع، ومن الزميلات نعيمة وصفي كانت أستاذة. الدفعة اللي بعدي كان فيها: فاتن حمامة، سميحة أيوب، سناء جميل، ملك الجمل وزهرة العلا.

- في التخرج قدمت "البخيل" لموليير من خمس فصول وهي أعظم مسرحية ليه، الحقيقة استاذنا الكبير زكي طليمات قدمها على أروع ما يمكن، إخراج ذو قيمة أكاديمي فعلًا.

- في السينما أول فيلم عملته كان مع نعيمة عاكف اسمه "لهاليبو"، وبعدين فيلم تاني معاها، كانت أفلام استعراضية مرحة، كنت فيها مجرد "جان بريمير" فتى أول لطيف وخلاص، لكن فيلم الاقتحام كان "العملاق" و"ابن النيل".

- يوسف شاهين طول عمره مُقنع جدا يستطيع أن يقنع أي حد بكل شيء، وقال لماري كويني منتجة "ابن النيل" ان اختياره ليا في الفيلم على مسؤوليته، ومع إلحاحه قبلت تديني الدور.