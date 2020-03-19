بعد تأجيلها.. كارول سماحة تستجيب للجمهور وتطرح "مش هعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "مش هعيش"، اليوم الخميس، عبر قناتها على يوتيوب.

وجاء طرح الكليب بعد تصويت الجمهور على طرحها، بعد أن كانت قد أعلنت تأجيل كليب أغنيتها الجديدة، نظرا للظروف الصحية التي نمر بها، بحسب وصفها.

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ونشرت سماحة جزءا من الكليب عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "تم طرح أحدث فيديو موسيقي لي".

أغنية "مش هعيش" باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والكليب من إخراج جاد شويري.