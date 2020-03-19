بالصور| بسبب البقاء بالمنزل.. كيف تقضي ريهام أيمن وقتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورًا تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي ، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تكشف من خلالها كيف تقضي فترة تواجدها في المنزل للوقاية من كورونا.

وكتبت في تعليقها على الصور "قررنا نقضي النهاردة، بره البيت في الجراچ.. الحجر المنزلي مش هيخلينا نفضل جوه، خد صورة لنفسك في بيتك أكنك بره، على سبيل المثال (من البلكونة، على السلم) خليك مبتكر وابعتولي الصورة واللي هيعجبوني هعملهم شير".

ريهام اعتادت في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها على "السوشيال ميديا"، الكثير من الصور والفيديوهات، وكيف تقضي أوقاتها مع طفليها وفي بيتها.