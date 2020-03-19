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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على تعامل الحكومة مع أزمتي الطقس وكورونا.
وكتب العدل: "من لا يعترف بالأداء المتحضر والراقي بل والمذهل للحكومة المصرية في أزمتي الطقس وكورونا فهو أما جاهل أو مغرض أو الإثنين معا".
وأشاد عدد كبير بالإدارة الجيدة للحكومة في أزمتي الطقس وكورونا، وبصفة خاصة أداء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل مشيدا بالحكومة: "من لا يعترف بأدائها جاهل أو مغرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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