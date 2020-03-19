مدحت العدل مشيدا بالحكومة: "من لا يعترف بأدائها جاهل أو مغرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على تعامل الحكومة مع أزمتي الطقس وكورونا.

وكتب العدل: "من لا يعترف بالأداء المتحضر والراقي بل والمذهل للحكومة المصرية في أزمتي الطقس وكورونا فهو أما جاهل أو مغرض أو الإثنين معا".

وأشاد عدد كبير بالإدارة الجيدة للحكومة في أزمتي الطقس وكورونا، وبصفة خاصة أداء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.