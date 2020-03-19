فيديو| تحدى ميسي وصلاح.. محمد أنور يشترك في "تحدي البقاء بالمنزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد أنور، فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، يشارك به في تحدي البقاء بالمنزل.

وظهر أنور في الفيديو وهو يعقم يديه ويمسك ببكرة منديل مربوطة بخيط وظهر يلعب بها ساخرا من تحدي الكرة، الذي شارك فيه عدد من النجوم.

وكتب أنور: "أنا قبلت تحدي مصطفى خاطر ومصطفى بسيط، وبتحدي ليونيل ميسي وكريستانو رونالدو ومحمد صلاح".

وقصة التحدي بدأت بين الفنانين من الفنان مصطفى خاطر، الذي نشر فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل وتحدى الفنان أحمد فهمي ومحمد أنور والشيف علاء الشربيني وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس، وهناك من بينهم من شارك في التحدي.