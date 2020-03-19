مسامير يكسر شباك التذاكر ويفاجئ محبين عالم الرسوم المتحركة

حقق فيلم مسامير نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في إجازة نصف العام الدراسي بجميع صالات السينما العربية والخليجية.
وحصد الفيلم على أكثر من 700 مليون مشترك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأعرب المخرج مالك نجر عن أن قصة الفيلم أكثر تعقيدًا وعمقًا من المسلسل، حيث تم تطوير شخصياتالعمل بشكل يتناسب مع التطورات التي طرأت على المجتمع السعودي، وهذا يظهر بوضوح من خلال الأحداث.
وكان الإعداد والتحضير للفيلم استغرق نحو عام تقريبًا، كما قدم الفيلم شخصيات جديدة بجانب الشخصيات الشهيرة المعروفة، كما تتوزع القصة علىخطين دراميين.
ومسلسل مسامير من تأليف وإخراج مالك نجر، وبطولة كل من عبدالعزيز الشهري، شهد الأحمري، يوسف الدخيل، إبراهيم خير الله.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية دانة والتي ينتابها شعور الذكاء الاصطناعي، وتحاول أن تسعى لخلق الخير في العالم من خلال الروبوتات، تتحول الأمور على نحو غير متوقع لتبرز بعض الحيوانات كأبطال خارقين لإنقاذ ما فعلته دانة، وذلك في إطار مغامرة شيقة.
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