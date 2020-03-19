مباشر.. حفل لايف لفريق ديسكو مصر بعد قليل

يقدم راديو "إينرجي"، المذاع عبر تردد 92.1، أول حفل لايف من ستوديو داليدا أكبر ستوديو إذاعي في الشرق الأوسط. يحي فريق "ديسكو مصر"، حفل إذاعيا عبر رادية إينرجي، بعد قليل في تمام الساعة العاشرة مساءا، لتسلية مستمعي الإذاعة في فترة الحجر الصحي الطوعي. الساعة العاشرة مساءا، لتسلية مستمعي الإذاعة في فترة الحجر الصحي الطوعي. تحت شعار"#خليك_في_البيت"، قدمت إينرجي عدد من الإسهامات لتشجيع مستمعيها على التزام منازلهم، استجابة Advertisements لجهود الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. لجهود الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. طلبت "إينرجي"، من موظفيها العمل من المنزل، وأطلق تطبيق لمراقبة التزامهم بالتعليمات عن بعد، كما شجعت مستمعيها على الاحتفال بعيد الأم عبر الهاتف خوفا على كبار السن من تعرضهم لخطر الإصابة. شاهد الحفلة من هنا

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