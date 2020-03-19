شاهد .. أحمد الشامي في كواليس فرصة تانية

نشر الفنان أحمد الشامي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر الشامي من خلالها في كواليس تصوير مسلسل فرصة تانية، والمقرر Advertisements عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، كما يجسد من الشامي خلال المسلسل شخصية تسمى كمال. عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، كما يجسد من الشامي خلال المسلسل شخصية تسمى كمال. يذكر أن مسلسل فرصة تانية من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار. وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.

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