فن ومشاهير

محمد رمضان يستكمل تصوير البرنس في الديكور الرئيسي

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استأنف الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" بعد توقف 4 أيام جراء سوء الأحوال الجوية الذي شهدته البلاد بفعل عاصفة "التنين" الأخيرة .

وبدأ المخرج محمد سامي تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يجرى

تصوير عدد من المشاهد تجمع محمد رمضان مع الفنانتين نجلاء بدر ونور، ومن المقرر الانتهاء من تلك المشاهد نهاية الأسبوع الجاري قبل الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية.

ويجسد محمد رمضان في المسلسل دور "نقاش"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو التعاون الثاني مع رمضان بعد "الأسطورة"، وبطولة روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

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