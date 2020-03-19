غادة عادل تستكمل تصوير ليالينا في حارة العدلية

تستكمل الفنانة غادة عادل اليوم تصوير أحداث مسلسلها الجديد "ليالينا" في ديكور حارة العدلية بشبرامنت بالجيزة، بعد أن انتهت أمس من تصوير عدد من مشاهدها

في ديكور كبارية بمنطقة المقطم.

والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان

المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي.