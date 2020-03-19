بيتر ميمي يكثف ساعات تصوير الاختيار

قرر المخرج بيتر ميمي تكثيف ساعات تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، لتصل إلى 16 ساعة يوميا، وذلك عقب عودته من بيروت.

وقال ميمي إنه فرض على طاقم العمل ضرورة اتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا"، مضيفا أنه

لا يملك رفاهية الوقت لوقف التصوير لمدة أسبوعين أسوة ببعض الجهات الآخرى، ولكنه يتخذ بالتنسيق مع الشركة المنتجة كافة التدابير الوقائية لمواجهة هذا الفيروس.

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد

فى كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.