أبو ذكري تستكمل تصوير 100 وش.. وتعليمات بسبب كورونا

تواصل المخرجة كاملة أبوذكري أيضا تصوير أحداث مسلسلها الجديد "بـ 100 وش" بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020، وذلك بعد توقف التصوير لعدة أيام لإصابة النجمة نيللى كريم بتمزق في أوتار قدمها اليمنى، وذلك أثناء تصوير مشهد كانت تستقل فيهدراجة بخارية "موتوسيكل" برفقة أحد الأشخاص، ولكنه فقد السيطرة على الموتوسيكل أثناء القيادة، ليصطدم بحائط لتصاب نيللى بتمزق في أوتار القدم اليمنى.
وأصدرت شركة "العدل" جروب المنتجة للمسلسل، تعليمات وقائية لفريق عمل المسلسل في مواقع التصوير، وذلكللحد من انتشار فيروس كورونا، منها منع المصافحة بالتقبيل أو حتى باليد بين فريق العمل، واتباع سبل النظافة الشخصية بغسيل الأيدي بصفة مستمرة بالماء والصابون، أو بمطهر يحتوي على كحول بنسبة 70%، وعدم لمس العين وإرتداء كمامة للأنف والفم، وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بثني الكوع أو بمنديل ورقي، ثم إلقاء المنديل فى سلة مهملات مقفلة.
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