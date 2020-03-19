سامح عبد العزيز يقلل التجمعات في تصوير دهب عيرة

استأنف المخرج سامح عبدالعزبز تصوير أحداث مسلسله الجديد "دهب عيرة" بطولة الفنانة يسرا، بعد توقف لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية .

وقال عبدالعزيز إنه وفريق العمل يحاولون اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا" على قدر المستطاع، مضيفا أنه يقوم باستدعاء الفنانين المشاركين في كل مشهد على حدة،

بحيث يقلل من كثافة الزحام في مواقع التصوير، فضلا عن تعقيم أماكن التصوير والاستوديوهات بشكل مستمر.

وتجسد يسرا فى المسلسل شخصية "عهد" التي تمتلك مصنعا للملابس، وتنشغل دائما بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان

الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن "دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.