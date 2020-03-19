المركز الثقافي الروسي يحتفل بأعياد المرأة

احتفل المركز الثقافى الروسى فى مصر برئاسة أليكسى تيفانيان، بأعياد المرأة على مدار شهر مارس، ابتداءً بـ 8 مارس يوم المرأة العالمى ومروراً بـ 16 مارس يوم المرأة المصرية وانتهاءً بـ 21 مارس عيد الأم.

وقدم تيفانيان الزهور والهدايا التذكارية لكل أم من العاملات بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة

من الروسيات والمصريات، مهنئاً بأعياد مارس الذى يطلق عليه شهر المرأة، ومؤكداً على الدور البارز للعاملات فى وضع وتنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل المركز الثقافى الروسي والالتزام بالتعليمات السارية التى وضعتها الحكومة المصرية.كما أشاد تيفانيان بجهود العاملات بالمركز فى تنفيذ خطة عام مصر – روسيا 2020 والتى سوف تشهد انشطة متنوعة بعد عودة الحياة الطبيعية.ومن جانبه أشار شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى، بأهمية التقليد الثابت لتهنئة المرأة فى شهر مارس، مشيداً بدور العاملات بالمركز فى العمل الخيرى، حيث نظمن أكثر من زيارة لدور الأيتام المختلفة بالقاهرة والجيزة، وتقديم الهدايا التذكارية والأجهزة والمعدات اللازمة لهم.