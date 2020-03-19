تعجن فطيرة .. الراقصة دينا: الموضوع مش هزار

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ​الراقصة دينا​ فيديو اتقطته في منزلها أثناء جلوسها في المطبخ ونشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تقوم بعجن فطيرة، مطالبة الجميع بالبقاء في المنزل.

وعلقت الراقصة دينا قائلة: "لازم تقعدوا في البيت ده مش هزار على فكرة تقدروا تعجنوا زي ما انا بعجن والبيت كله يستفيد من الأكل وذراعاتك تقوى.. أقعدوا اعجنوا في البيت واسمعوا الكلام".

يذكر أن العديد من الفنانين نصحوا المتابعين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج الى الشارع، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.

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