أحمد سعد يحارب كورونا بأغنية جديدة بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​أحمد سعد​ أغنية منفردة جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" فيديو كليب عبر يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم، وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية تضامناً مع الفترة الراهنة لطمأنة متابعيه مواساتهم بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها من دون خسائر، وحث المتابعين على عدم الشعور الخوف والذعر بل أخذ الحذر والوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، يستعد "سعد" لطرح ديو جديد يجمعه بفنان المهرجانات حسن شاكوش، من ألحان أحمد سعد، وكلمات الشاعر محمود خليفة، وتوزيع إسلام شيبسي.

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