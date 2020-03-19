جينيفر لورانس شاذة جنسيا

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت شائعات حول احتمالية مشاركة الممثلة العالمية ​جينيفر لورانس​ في ​Guardians of the Galaxy​ بجزئه الثالث، في دور شاذة جنسيًّا، وفقا للتقرير الذي نشره موقع " matzavreview"، وهو من إخراج وتأليف جيمس جن، على أن يُطرح خلال عام 2021 المقبل.

ولا يزال الغموض يسيطر على القصة.

فيلم Guardians of the Galaxy، من بطولة كارين جيلان، فان ديزل، كريس برات، ديف باتيستا، إليزابيث ديبيكي، زوي سالدانا، برادلي كوبر، بوم كليمينتيف، شون جان.

وسبق أن انتشرت حملة إجتماعية هدفها منع الأدوار المثلية في أفلام السينما وخصوصا الكرتونية لأنها تؤثر سلباً على نفسية الأطفال.

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