يوسف الخال: "فيروس كورونا يربينا"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تحدث فيه عن قدرة فيروس كورونا في السيطرة على الناس وانعكاسها الإيجابي على الإنسان قائلاً:" فيروس كورونا ربى الناس، لا الحرب وال الفقر ولا الكره والإلحاد ربى الإنسان بل الفيروس جعل الإنسان يبقى في منزله ويعتني بأسرته ويتعرف على تقاليد معينة نسيها والإنتباه الى صحته والإعتناء بالنظافة الشخصية والإنتباه على نظافة الكرة الأرضية". وأضاف الخال:" شكرا للكورونا الذي جعلنا نتمسك بأنفسنا وإيماننا بالله وعائلاتنا"، واعتبر أن الكرة الأرضية أثقلتها وساخة الإنسان وحان الوقت كي تنظف نفسها من الأوساخ.

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