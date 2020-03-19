بالفيديو- محمد رمضان يهنئ والدته في عيد الأم

ميرنا وليد - بيروت - هنأ النجم ​محمد رمضان​، والدته بمناسبة ​عيد الأم​، بأغنية جديدة، حيث أعلن عن استعداده لطرح أغنية باسم "أمى ملكة" ليلة عيد الأم، وطالب الجمهور بأن ينشر كل شخص صورة مع والدته بعناون "أمي ملكة"، ليضمها الأسطورة إلى الصور التى ستعرض فى فيديو كليب الأغنية الجديدة.

وقال محمد رمضان، فى تغريده عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، "دى هديتى لأمى ولكل أم، نزل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللى تعبت وشقيت فى تربيتك وأعمل هاشتاج (أمى ملكة) وهتشوفها فى أغنية (أمى ملكة) ليلة عيد الأم على قناتى الرسمية على يوتيوب.. واللى والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها".



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