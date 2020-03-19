عبير صبري تطهّر بالكحول

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة ​عبير صبري​، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا" داخل لوكيشن تصوير مسلسلها الجديد "​دهب عيرة​"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت عبيرفي حديثها مع صحيفة "الوطن" المصرية إن موقع التصوير يشهد تطهيراً ب​الكحول​ من وقت لآخر، فضلاً عن ارتداء الجميع لكمامات طبية وجوارب، مضيفة: "ممنوع شرب السجائر داخل اللوكيشن، وكلنا بنشتغل ومتوكلين على الله".

وأشارت إلى تقديمها لدور مختلف عن سابق أدوارها، حيث تجسد شخصية أم للثنائي هنادي مهنا وتيام مصطفى قمر، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل أخرى تخص الشخصية لعدم حرقها على الجمهور.

ويشارك في بطولة "دهب عيرة" حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، وخالد أنور وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.