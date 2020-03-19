نجمة La Casa De Papel تصاب بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة ​ايتزار ايتونو​ خبر إصابتها بفيروس كورونا بعدما عرفت شهرتها بشخصية المحققة "راكيل موريللو" ضمن أحداث المسلسل الإسباني La casa de papel وتقع في غرام "البروفيسور".

وكشفت الممثلة ايتزار ايتونو عن إصابتها بالفيروس من خلال صورة نشرتها على صفحتها الخاصة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي مُعلنةً نتائج الفحوص الإيجابية التي خضعت لها مؤكّدةً إصابتها بكورونا، وأضافت:"في حالتي، أنا بخير، ولكن الفيروس خطير للغاية بالنسبة لأصحاب المناعة الضعيفة. الفيروس ليس مزحة، كونوا على دراية به، وتعاملوا مع الأمر على محمل الجدّ. إنه وقت التضامن! إبقوا في منزلكم من اجل حماية الآخرين!".

تجدر الإشارة إلى أن خبر إصابة نجمة ​La Casa De Papel​ يأتي قبل أسبوعين فقط من عرض الموسم الجديد من المسلسل يوم 3 نيسان المقبل.

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