إصابة أمير موناكو بفيروس كورونا

ثبتت اليوم إصابة الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، بفيروس كورونا المستجد. وقال القصر إن الأمير بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يثير اي قلق". وأوضح البيان الصادر من قصر موناكو أنّ "الأمير خضع للفحوص في بداية الاسبوع، وجاءت النتيجة إيجابية". يشار الى أنه وقبل ثلاثة أيام، أصيب وزير الدولة في موناكو، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل، بالفيروس.

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