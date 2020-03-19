فيديو: زينة تعتذر من جمهورها بعد استهانتها بفيروس كورونا



اعتذرت الفنانة المصرية زينة من جمهورها لاستخفافها في البداية بفايروس كورونا، وقالت إنها كانت تحاول في تصريحاتها السابقة طمأنة الناس بعد انتشار حالة من الهلع من الفايروس.



وقالت زينة إنها أدلت بتصريحها اثناء مشاركتها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مع بدء الأزمة، وارادت وقتها تهوين الأمر على الناس.



وتابعت عبر مقطع فيديو تم بثه عبر حسابها بموقع إنستقرام: مش عيب الواحد يغلط ويعتذر وانا اعتذر عن الفيديو الذي قمت بتسجيله في مهرجان الاقصر للسينما الافريقية والذي اعتبره البعض نوعا من الاستهتار بالمرض فأنا لم أكن يوما مستهترة أو مستهينة بخطر فيروس كورونا فأنا أسأت التصرف.



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وأضافت: كنت خائفة إلى درجة الرعب، على نفسي وأمي وأبنائي، لكن أصحابي نصحوني بأن لا أنقل الرعب للناس وهو ما دفعها لتقديم هذا الفيديو.

يذكر أن زينة انضمت لحملة "خليك في البيت" التي أطلقتها فضائية MBCمصر وقالت: أنصح الجميع بالبقاء في البيوت إلى أن يتخطى العالم كله هذه المحنة، وليس فقط مصر والعالم العربي.

وقالت إنها لولا ظروف العمل التي لا ترحم، لقامت بالجلوس في البيت بجوار طفليها وأسرتها.

