جيني اسبر سعيدة بالحجر المنزلي.. وهكذا تتبع الإجراءات الوقائية

انتهت النجمة السورية جيني إسبر من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «الحرملك»، إخراج تامر إسحاق، وتأليف سليمان عبدالعزيز، وإنتاج كلاكيت ميديا.

وأضافت جيني أنها انتهت أيضاً من تصوير دورها في مسلسل «يوماً ما» مع المخرج عمار تميم، والذي تدور أحداثه حول فتاة غجرية تدعى «ماريا»، تحدث لها عدة مجريات في حياتها منذ بدايتها وفي طفولتها وتتداعى هذه الأحداث عندما تكبر، ويعتبر المسلسل اجتماعياً رومانسياً ودرامياً مليئاً بالأحداث المشوقة.

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من جانب آخر، أوضحت جيني إسبر أن انتهاءها من تصوير العملين اللذين تشارك بهما، جاء قبل القرارات المعنية بمنع السفر وتعليق بعض الرحلات، وقبل قرارات وزارة الصحة السورية التي أعطت تعليمات عامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ مبينة أنها تفضل هذا الوضع؛ لأنه أعطاها فترة زمنية لتنهي تراكمات العمل المنزلي التي كانت تنتج من كثرة سفرها.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالحجر المنزلي؛ لأنه أبعدها عن الضجيج والتوتر والانشغالات، وأصبحت تجلس مع نفسها لمراجعة بعض الأمور أو قراءة رواية تعجبها.



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