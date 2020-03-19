تامر حسني يتعرض لموقف غريب بسبب كورونا

نشر النجم تامر حسني منذ قليل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موقفاً حدث له أشعره بالصدمة.

قال تامر: «شوفت واحد بيقول لصاحبه: وياد شيل الماسك ياد واسترجل».

وتساءل تامر: هل تكون الرجولة في نظر هذا الشاب أن يكون صديقه سبباً في موته وموت نفسه وضرر كل من حوله!.

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أشار تامر إلى أن الموقف تسبب في غضبه؛ لأن العالم أجمع يتعامل مع فيروس كورونا بشكل منطقي وبحذر شديد، إنما هنا نقابل الكثير ممن يأخذون الدنيا بـ«الفهلوة».

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وأضاف تامر أنه لم يشاهد الموقف ويكمل طريقه، إنما توقف مع الشابين وتحدث معهما وحاول النصح وتوصيل فكرة الحذر والاحتياط، وقال للشاب: «معلش يا سيدي حتى لو إنت شايف الموضوع وهم، مش هتخسر حاجة لما تاخد كوكب الأرض بالكامل على قد عقله، وتحافظ على نفسك الكام يوم دول بس».

أوضح تامر ضرورة التحدث مع الشباب ومع الجميع عن خطورة الأمر، الحقيقة وأنه لا بد من الالتزام وملازمة البيت 14 يوماً للسيطرة على انتشار كورونا حتى لا يتحول لوباء في مصر، كما انتصرت الصين على الفيروس ببقائهم في المنازل والتعامل بحرص شديد.

وتابع، أن هذا اختبار من الله وسننجح فيه إذا تعاملنا بالشكل الصحيح، كما أشار إلى أن الكثير من المصابين تم شفاؤهم وهذا مؤشر جيد يضيف الكثير من التفاؤل، وطالب بالدعاء كثيراً لله أن يرفع عنا هذا الابتلاء قريباً.

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