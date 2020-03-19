أعلن الحساب الرسمي لموسم جدة، عن إلغاء فعاليات الموسم لهذا العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. وأكدت إدارة موسم جدة، اليوم، أنها اتخذت هذا القرار لضرورة تضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. Advertisements إقرئي أيضًا: تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بسبب فيروس كورونا مادونا تنهار من البكاء على المسرح فماذا حدث؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا: إلغاء موسم جدة بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.