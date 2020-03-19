هل وصل فيروس كورونا إلى ستوديوهات تصوير الدراما المصرية؟

بعد انتشار أخبار أكدت ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مدينة الانتاج الاعلامي، واستعداد هذا الأخيرة لإصدار قرار بوضع استديوهاتها تحت الحجر الصحي، أصدرت إدارة مدينة اللنتاج بيانا قالت فيه أنها ستقوم بمقاضاة كل من روج الشائعة، وأشارت إلى استمرار بث كل الفضائيات المصرية والعربية من داخلها، واستكمال تصوير مسلسلات رمضان 2020.

البيان الرسمي جاء ردا على شائعة روجها حساب للفنانة غادة إبراهيم أكد وقف تصوير مسلسلات رمضان بعد ظهور ثلاث حالات إصابة مؤكدة ضمن فريق العاملين بإدارة المدينة الأشهر في صناعة الدراما والإعلام، وقال البيان: إن كل ما قيل عن توقف تصوير مسلسلات رمضان 2020، ليس إلا شائعات روجها من يريد نشر الذعر بين الجماهير، وتشويه صورة مدينة الإنتاج الإعلامي.

أضاف: جميع مسلسلات رمضان المقبل، تصويرها مستمر بشكل طبيعي، مؤكدًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي كانت من أوائل المؤسسات التي وضعت معقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة على كل أبواب المدينة.

وأضاف المصدر أن المدينة وضعت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن إدارة المدينة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة مروجي مثل هذا الشائعات.وقامت غادة بحذف المنشور فور صدور البيان مؤكدة أنها تلقت الخبر من مصدر صحفي قال إنه مؤكد.

Advertisements

وسبق أن نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ما تردد عن قرب صدور قرار رسمي بإلغاء تصوير مسلسلات رمضان 2020، مؤكدا أن البيان الصادر عن النقابة وضع عدة خطوات احترازية لمنع تفشي المرض، ولكن لا توجد نية لتكرار قرار النقابة اللبنانية بوقف التصوير.

إقرئي أيضًا:

الكورونا يصل إلى مسلسل Friends... هذا ما حصل قبل ساعات

تعليق رخص تصوير الأفلام والمسلسلات في تونس بسبب كورونا