ياسمين رئيس تكشف معاناتها مع «كورونا» وبسمة وهبة تخضع للتحليل

كشفت الممثلة ياسمين رئيس معاناتها مع فيروس «كورونا»، مشيرة الى أنها لا تستطيع التعايش مع عدم لمس وجهها طوال اليوم؛ بسبب القلق من انتشار العدوى.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، تؤكد فيه تعبها بسبب الإجراءات الوقائية التي تتبعها، من أجل تجنب الفيروس.

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وقالت في الفيديو: «أنا بجد مش عارفة مطلوب مني إزاي محطش إيدي طول اليوم على وشي وشعري منكوش طول الوقت وعاملة زي ما أكون مكهربة.. مش قادرة ألمس وشي مش عارفة أعمل إيه إزاي هنعيش كده إمتى الأيام دي تعدي على خير».

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وعلى جانب آخر كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن خضوعها لتحليل فيروس كورونا بعدما أُصيبت بنزلة برد شديدة، شكت خلالها أنها من المحتمل أن تكون قد أُصيبت بالفيروس.

وقالت بسمة إن نتيجة التحليل جاءت سلبية، وإنها تعاني من نزلة برد عادية.

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