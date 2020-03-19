إجراء صارم بحق نهى نبيل لمخالفتها الحجر المنزلي

أكدت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل أنها لم تخرج من بيتها بعد عودتها من إحدى الدول الأوروبية، إلا حين انتهت المدة المحددة للحجر الصخي، حيث قضت في منزلها ١٤ يوما وفق توجيهات السلطات الكويتية كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا.

وقالت نهى إنها خرجت إلى بنك الدم للمشاركة في حملة التبرع، "وهناك تم فحص حرارتنا والتأكد من خلونا من أي أعراض تشير إلى إصابتنا بالعدوى".

وأضافت: "فعلياً لم يتم إبلاغي بعد عودتي من السفر أنه عليّ الخضوع تحت الحجر المنزلي، لكن إلتزامي جاء من واقع احساسي بالمسؤولية، وبعدما أصدرت الدولة بياناتها وحملاتها كنتُ من أول الداعمين لها".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ألمحت أمس الأربعاء إلى إيداع نهى الحجر المؤسسي إثر مخالفتها تعليمات خضوعها للحجر المنزلي كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فور عودتها من السفر.

وقد اعلنت نهى أنه تم اليوم ابلاغها بضرورة إجراء فحص كورونا كإجراء احترازي، رغم مرور أسبوعين على عودتها من سويسرا.

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وكانت وزارة الداخلية اقتادت بالتعاون مع وزارة الصحة "الفاشينستا" نهى نبيل وشقيقتها لإلزامهما بالحجر المؤسسي في مركز وزارة الصحة، حيث تم توجيه دورية أمن إلى مكان تواجدها، وذلك لمخالفتها التعليمات وممارسة نشاطها ومخالطة الآخرين.

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