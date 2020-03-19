هنادي الكندري تحتفل بعيد ميلادها الـ "33" بالكمامة

استجابت الممثلة الكويتية هنادي الكندري لتوجيهات وزارة الصحة الكويتية للحد من انتشار وباء كورونا، واتخذت كل إجراءات الحماية لتحتفل بعيد ميلادها الـ “33” مع زوجها المخرج والفنان محمد الحداد.

ونشر الزوج صورة لهما وهما يضعان "الكمامات" ويحملان قالب حلوى بسيط مع تاريخ التاسع عشر من شهر مارس العام 1987، وهو اليوم الذي ولدت فيه الممثلة الكويتية.

وقد ارادت الكندري من خلال الصورة توعية جمهورها إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر مع تخطي عدد المصاببن في الكويت ال ١٤٠ حالة.

يذكر ان هنادي ومحمد تزوجا في العام 2014، وأنجبا "آدم" و"إيفا"، كما لدى هنادي الكندري 3 أولاد من زوجها الأول، هم يوسف وعبدالله وعبداللطيف.

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