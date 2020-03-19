نصائح كارول سماحة للوقاية من الكورونا: احذروا الاستهتار

قدمت الفنانة كارول سماحة، لجمهورها مجموعة من النصائح التي تقيهم من فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث نشرت قائلة: «مشهد محزن ومرعب بإيطاليا.. هيدا سببو الاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية... الرجاء من الجميع البقاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا.. خليك بالبيت».

وكانت كارول سماحة قد انتهت من تصوير فيديو كليب جديد لأغنيتها «مش هعيش» في باريس مع المخرج جاد شويري قبل انتشار فيروس كورونا في العالم.

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وكان الكليب الجديد يحتوي على مشهد انتحار البطلة، التي تجسد دورها كارول سماحة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، وهو المشهد الذي تسبب في ذعر كبير للمواطنين في فرنسا، ممن التفوا حولها بعد أن ظنوا أنها تحاول الانتحار بشكل حقيقي، وحاول بعض المارة إقناعها بالعدول عن رأيها والتمسك بالحياة، كما تدخلت الشرطة الفرنسية لمنعها من محاولة الانتحار، وتم فتح تحقيق رسمي مع فريق العمل، قبل أن يخبرهم المخرج جاد شويري، أن المشهد جزء من السياق الدرامي لفيديو كليب يتم تصويره.

لينك الفيديو :

https://www. instagram. com/p/B92JrFWnYXC/

